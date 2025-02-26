Konya'da Boks Şampiyonası'nda Akdeniz Belediyesi'nden İki Madalya - Son Dakika
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Konya'da Boks Şampiyonası'nda Akdeniz Belediyesi'nden İki Madalya

Konya\'da Boks Şampiyonası\'nda Akdeniz Belediyesi\'nden İki Madalya

Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü'nden Ulaş Yalçınkaya altın, Hatip Emlek ise bronz madalya kazandı. Sporcunun performansı, başarılarının devamını getireceğine işaret ediyor.

26.02.2025 15:46  Güncelleme: 15:47
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Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü'nden Ulaş Yalçınkaya altın, Hatip Emlek ise bronz madalya kazandı.

Akdeniz Belediyesi Sporlu boksörler, Konya'da 17-23 Şubat arasında 62 ilden 417 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonadan madalya ile döndü. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanan Ulaş Yalçınkaya ile 57 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Hatip Emlek, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'i makamında ziyaret etti. Sporcuların gösterdikleri üstün performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şener, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. Spora ve sporculara verdikleri desteğe değinen Şener, başarılarının devamını dileyerek, "Sporun ve gençlerin her zaman destekçisi olacağız" dedi.

"Daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Altın madalya kazanan Ulaş Yalçınkaya da turnuvada gösterdiği üstün performansın kendisini gelecek için daha da motive ettiğini belirterek, "Bu şampiyonluk benim için büyük bir gurur kaynağı. Daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Bronz madalya kazanan Hatip Emlek ise Türkiye üçüncüsü olmanın gurur verici olduğunu ifade ederek, "Daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğim. Desteklerinden dolayı Akdeniz Belediyesine, antrenörlerimize, ailemize ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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