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Konya'da çevrimiçi spor kayıtları başladı - Son Dakika

Konya'da çevrimiçi spor kayıtları başladı

15.11.2021 12:02
Konya'da çevrimiçi spor kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için sürdürdüğü kişiye özel çevrimiçi spor uygulamasında yeni kayıt dönemi başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için sürdürdüğü kişiye özel çevrimiçi spor uygulamasında yeni kayıt dönemi başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz yıl pandemide sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı dönemde insanların sporla zinde kalmaları maksadıyla hayata geçirdikleri çevrimiçi spor eğitimlerinin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Altay, Konya başta olmak üzere Türkiye genelinden ve yurt dışından çok sayıda sporseverin, sporla iç içe olduğu çevrimiçi spor uygulamasında yeni dönem için kayıt almaya başladıklarını dile getirdi.

"Her dönem 3 bin kişiye hizmet veriliyor"

Tüm sporseverleri sınırlı kontenjanı olan çevrimiçi spor eğitimlerine kayıt yaptırmaya davet eden Altay, "Kadın-erkek ayrı olmak üzere, 13'er kişilik gruplarda, 40'ar dakikalık seanslarla haftanın her günü eğitimler gerçekleştiriliyor. 09.00-22.40 saatleri arasında, alanlarında uzman 27 spor eğitmeni, 3 doğum pilatesi eğitmeni, 1 klinik pilatesi eğitmeni ve 8 diyetisyen ile her dönem 3 bin kişiye hizmet veriliyor." diye konuştu.

İhtiyaca göre özel gruplar oluşturulduğunu ve diyetisyen hizmetinin ilgi gördüğüne dikkati çeken Altay, şöyle konuştu:

"Kişiye özel çevrimiçi spor faaliyetinde ders grupları vücut kitle indeksi ve yaşa göre ayrılarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre gruplar oluşturuluyor. "sporkonya.com.tr" internet adresi içine entegre edilen ve özel geliştirilen yazılım sayesinde eğitmenin tüm üyeleri gördüğü, üyelerin sadece eğitmeni gördüğü video konferanslı sistem ile üyeler gönül rahatlığıyla spor yapıyor. Sporseverler spor faaliyetlerinin yanında randevulu ve kişiye özel çevrimiçi diyetisyen hizmeti de alabiliyor. Sporseverler, 26 Kasım tarihine kadar www.sporkonya.com.tr adresinden kayıt yaptırarak sisteme dahil olabilecek."

Konya'da çevrimiçi spor kayıtları başladı
Konya'da çevrimiçi spor kayıtları başladı
Konya'da çevrimiçi spor kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi, Diyetisyen, Altay, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konya'da çevrimiçi spor kayıtları başladı - Son Dakika Spor


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