Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı, yarı finale yükseldi.
Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nin dış sahalarında gerçekleşen 3x3 basketbolda kadın milliler, C Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan'la karşılaştı.
Damla Gezgin, İlayda Güner, Gökşen Fitik ve Derin Yaya'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, Suudi Arabistan'ı 21-7 yenerek grup ikincisi olarak yarı final bileti aldı.
Milli takım yarı finalde Senegal-Mali maçının galibiyle yarın saat 17.20'de karşılaşacak.
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