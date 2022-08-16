5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

16.08.2022 18:12
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı, yarı finale yükseldi.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı, yarı finale yükseldi.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nin dış sahalarında gerçekleşen 3x3 basketbolda kadın milliler, C Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan'la karşılaştı.

Damla Gezgin, İlayda Güner, Gökşen Fitik ve Derin Yaya'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, Suudi Arabistan'ı 21-7 yenerek grup ikincisi olarak yarı final bileti aldı.

Milli takım yarı finalde Senegal-Mali maçının galibiyle yarın saat 17.20'de karşılaşacak.

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5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da turnuvaya katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da turnuvaya katılacak
Kaynak: AA

basketbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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