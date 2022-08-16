5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

16.08.2022 19:18
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geleneksel okçulukta mücadele eden Türk sporcular günü 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geleneksel okçulukta mücadele eden Türk sporcular günü 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

Saraçoğlu Spor Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar ve erkekler limitsiz menzil kategorisi finalinde 6 Türk sporcu mücadele etti.

Kadınlarda, Fatma Ayvacı 426,46 metreyle altın, Şebnem Saliha Çakıroğlu 425,99 metreyle gümüş, Nagihan Tunç ise 416,83 metreyle bronz madalya kazandı.

Erkekler limitsiz menzil kategorisinde de Hüseyin Çalışkan 503 metreyle altın, İbrahim Balaban 498,28 metreyle gümüş ve Fatih Yıldız 497,14 metreyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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Vedat Albayrak'tan altın madalya Vedat Albayrak'tan altın madalya 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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