Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geleneksel okçulukta mücadele eden Türk sporcular günü 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

Saraçoğlu Spor Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar ve erkekler limitsiz menzil kategorisi finalinde 6 Türk sporcu mücadele etti.

Kadınlarda, Fatma Ayvacı 426,46 metreyle altın, Şebnem Saliha Çakıroğlu 425,99 metreyle gümüş, Nagihan Tunç ise 416,83 metreyle bronz madalya kazandı.

Erkekler limitsiz menzil kategorisinde de Hüseyin Çalışkan 503 metreyle altın, İbrahim Balaban 498,28 metreyle gümüş ve Fatih Yıldız 497,14 metreyle bronz madalyanın sahibi oldu.