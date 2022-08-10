5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

10.08.2022 20:58
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreşte ilk gün Türk sporcular 3 madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreşte ilk gün Türk sporcular 3 madalya aldı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan güreş müsabakalarında serbest stil 97 kiloda Mustafa Sessiz, finalde mücadele etti. İranlı sporcu Mojtaba Goleij'le karşılaşan Mustafa, sakatlanınca müsabakaya devam edemedi ve altın madalya İranlı güreşçinin oldu. Mustafa ise gümüş madalya kazandı.

Serbest stilde milli sporcular iki bronz madalyanın da sahibi oldu. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Kazakistan'dan Nurkozha Kaipanov'u, 86 kiloda Osman Göçen, Özbekistan'dan Azizbek Fayzullaev'i yenerek bronz madalya elde etti.

Güreş müsabakaları yarın devam edecek.

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Konyaspor-Vaduz maçına doğru - Alessandro Mangiarratti Konyaspor-Vaduz maçına doğru - Alessandro Mangiarratti 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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