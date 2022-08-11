Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen güreş branşında serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yapıldı. Milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreşte milli sporcular günü 1'i altın olmak üzere 6 madalyayla bitirdi.

Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

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