67 kiloda Yusuf Fehmi Genç, silkmede 174 kilo kaldırarak oyunlar rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Yusuf Fehmi, toplamda ise 305 kiloya ulaşarak bronz aldı. Aynı kiloda Kaan Kahriman ise koparmada 138 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde Türk sporcular günü 1 altın, 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

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