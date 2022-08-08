Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, para yüzmede Türk sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere 6 madalya kazandı.

Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.