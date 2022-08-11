5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi

5. İslami Dayanışma Oyunları

11.08.2022 22:36
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlarda Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya aldı.

Kadınlar S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde ilk 2 sırayı Türk sporcular elde etti. Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışık finalinde Emine Avcu, altın madalya elde etti.

Erkekler S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde Koral Berkin Kutlu da altın madalyaya uzandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışıkta ise Hamit Demir gümüş madalyayı boynuna taktı.

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir'den 'Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri' Konya Büyükşehir'den 'Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri' 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN ÜLKELERİN LİDERİYLE BULUŞTU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN ÜLKELERİN LİDERİYLE BULUŞTU
Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
21:29 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine Bakan Nurettin Nebati cevap verdi
20:34 Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
20:06 Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var
20:02 Ukrayna'ya 26 ülkeden 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 22:38:19. #1.11#
SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement