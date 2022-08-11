Kadınlar S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde ilk 2 sırayı Türk sporcular elde etti. Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışık finalinde Emine Avcu, altın madalya elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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