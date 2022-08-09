5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

09.08.2022 21:13
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 18 madalyayla tamamladı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 18 madalyayla tamamladı.

Oyunların resmi açılışının yapılacağı günde Türk sporcular, para yüzme, atletizm, tekvando ve boccede madalya mücadelesi verdi. Ayrıca voleybol, hentbol ve masa tenisinde de müsabakalar yapıldı.

Milli sporcular 5 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya elde etti. Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 16 altın, 14 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 40'a yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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