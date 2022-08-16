5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

16.08.2022 21:46
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzmede milli sporcular günü 16 madalyayla tamamladı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzmede milli sporcular günü 16 madalyayla tamamladı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlarda Türk sporcular 6 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 100 metre kurbağalamada Viktoria Zeynep Güneş altın, Hazal Özkan ise gümüş madalya aldı.

Kadınlar 400 metre bireysel karışıkta Deniz Ertan altın, Viktoria Zeynep Güneş gümüş, 200 metre serbestte Merve Tuncel 2.02.09'luk derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Beril Böcekler de gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 50 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova altın, Sezin Eligül de gümüş madalyayı boynuna taktı.

Erkekler 800 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan gümüş, 50 metre sırtüstünde Mert Ali Satır gümüş, Doruk Tekin ise bronz madalya elde etti.

Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir gümüş, Hüseyin Emre Sakçı bronz, 200 metre kelebekte Kaan Özcan da bronz madalya aldı.

İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Viktoria Zeynep Güneş ve Merve Tuncel'den oluşan milli takım da 4x100 metre serbest stilde altın madalyaya uzandı.

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Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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