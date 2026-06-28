Konya'da Granfondo Bisiklet Yarışı Başladı - Son Dakika
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Konya'da Granfondo Bisiklet Yarışı Başladı

Konya\'da Granfondo Bisiklet Yarışı Başladı
28.06.2026 10:49
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2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da ilk kez düzenlenen Granfondo Yol Bisiklet Yarışı, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla başladı. İki farklı parkurda gerçekleşen yarış, kentin güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya'da, yurt içi ve yurt dışından sporcuların bir araya geldiği Granfondo Yol Bisiklet Yarışı başladı.

Konya'da ilk kez düzenlenen Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın startı, kent merkezindeki Meram Bağları'nda verildi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda sporcu, iki farklı parkurda pedal çevirerek Konya'nın güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Yarış, 62,61 kilometre uzunluğunda ve 439 metre tırmanış içeren kısa parkur ile 94,9 kilometre uzunluğunda ve 1337 metre tırmanış içeren uzun parkur olmak üzere iki farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konya'da Granfondo Bisiklet Yarışı Başladı - Son Dakika

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