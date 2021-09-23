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Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı - Son Dakika

Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı

23.09.2021 10:44
Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı, System.String[]

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 5 bin 283 metre karelik Bisiklet ve Kaykay Parkı'nı hizmete açtı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 5 bin 283 metre karelik Bisiklet ve Kaykay Parkı'nı hizmete açtı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuk Mahallesi'ne kazandırılan Bisiklet ve Kaykay Parkı'nın resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet şehrine yakışan, doğa dostu bisiklet, kaykay ve scooter kullanımını teşvik eden bir projeyi tamamladıklarını belirterek, "Selçuk Mahallemizde yaptığımız Bisiklet ve Kaykay Parkı'nın başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımız bu tesisten faydalanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konya'nın bir bisiklet şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Ahmet Pekyatırmacı, " Türkiye'de en uzun bisiklet yollarının bulunduğu, en fazla bisiklet kullanımının olduğu şehir Konya. Spora ve sporcuya her daim önem veren ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen belediyemiz, ata sporumuz olan bisiklet için de gerekli yatırımları yapmaktadır. Bisiklet kenti olan şehrimize geçtiğimiz yıl Konya'nın ilk bisiklet ve kaykay parkını kazandırmıştık. Sancak Mahallemizdeki bu parkımız büyük ilgi gördü. Biz de bunun devamı olarak Selçuk Mahallemize bu parkımızı kazandırdık. İnşallah diğer mahallelerimizde de bu güzel projemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Parkın toplam maliyetinin 1 milyon 200 bin TL olduğunu söyleyen Pekyatırmacı, "Park toplam 5 bin 283 metrekarelik bir alana sahip. İçerisinde bisiklet, kaykay, scooter ve paten kullanıcıları için 400 metre uzunluğunda bir parkur yer alıyor. Seyir tepesi ve oturma alanlarının da bulunduğu parkımızda ayrıca; her yaştan insanımızın faydalanabileceği akrilik koşu yolu, içi kum dolu yalınayak yolu, bocce oyun alanı, çizgi oyun alanı, tenis, satranç masaları ve trambolinler yer alıyor" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlik sonrası parkta vakit geçiren çevre sakinleri ise duydukları memnuniyeti dile getirdi. Selçuk Bisiklet ve Kaykay Parkı açılış törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Müftüsü Doç.Dr. Ali Öge, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP İlçe Başkanı Süleyman Savran, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve muhtarlar, Selçuklu Belediye Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı. - KONYA

Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı
Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı
Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı
Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı
Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı

Bisiklet, Hisarcık, Selçuklu, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konya'da Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet ve Kaykay Parkı hizmete açıldı - Son Dakika
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