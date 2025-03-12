Konya\'da UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası

Türkiye Pist Bisikleti Milli Takım Antrenörü Mutlu Erçevik, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın, 2028 Olimpiyatları'na hazırlık için önemli bir gösterge olacağını söyledi.

Konya, 14-16 Mart tarihlerinde dünyanın en prestijli pist bisikleti yarışlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak. Konya Olimpik Veledromu'nda 5 kıtadan 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşecek yarışlarda, 3 gün boyunca kadınlar ve erkekler kategorilerinde dünyanın en iyi bisikletçileri madalya için pedal çevirecek.

1 Mart'tan itibaren Konya Olimpik Veledromu'nda kampta olan Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı, hazırlıklarında sona geldi. Team Pursuit (Takım takip) kategorisinde ilk kez yarışacak olan milliler, 2028 Olimpiyatları'na giden yolda kendilerini denemek istiyor. Milli sporcu Ramazan Yılmaz ise omnium ve eleme yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Mutlu Erçevik: "Yarışma için hazırız"

Hazırlık sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Türkiye Pist Bisikleti Milli Takım Antrenörü Mutlu Erçevik, "1 Mart'ta hazırlıklarımıza başladık. Bu zamandan beri hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Burada takım olarak Team Pursuit (Takım takip) alanında yarışacağız. Onun haricinde de bireysel olarak da sporcumuz Ramazan Yılmaz, omnium ve eleme yarışlarında ülkemizi teslim edecek. Takım takipte elit kategoride ilk müsabakamız olacak. Sporcularımız ilk defa bir araya geldi. Dolasıyla çok spesifik olan bir branş için hazırlık anlamında çok yeterli bir süre yoktu. Kısa sürede performans olarak sporcularımız iyi bir gelişim gösterdi. Yarışma için hazırız ve sonuçları bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"2028 Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında önemli bir krater ve gösterge olacak"

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda en iyi sonucu almak istediklerini belirten Erçevik, "Öncelikle takım olarak burada kendimizi göstermemiz son derece önemli. Biz bu branşta çok yeniyiz. Gençlerde 2 sene önce Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü aldığımız Ramazan Yılmaz ile ilk 10'u hedefliyoruz. Burası bizim için 2028 Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında da önemli bir kriter ve gösterge olacak" diye konuştu.

"Bu turnuva bizim için bir başlangıç"

Yarışların Konya'da yapılmasının gurur kaynadığı olduğunu vurgulayan Mutlu Erçevik, "Dünyanın pist bisikletinde en büyük organizasyonlardan biri. Dünya Şampiyonası ile eş değer bir organizasyon. Çünkü dünyadaki tüm takımlar burada yer alıyor. Bu organizasyonun da Konya'da yapılması son derece önemli. Türkiye çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla sporcularımızı desteklemek için bu tribünlerin dolması gerekiyor. Dünyanın başka ülkelerinde yapılan bu tarz organizasyonlarda boş yer bulamazsınız. Tribünler dolarsa sporcularımız desteklenirse mutlaka bu bize çok daha güç katacaktır. Bu turnuva bizim için bir başlangıç. Yakın gelecekte çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bu tesis, Konya ve ülkemiz için nimet. Dünyada böyle tesisler çok sayıda yok. Bunlardan birine sahip olduğumuz için ülke olarak gurur duymalıyız" ifadelerini kullandı. - KONYA