Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden Türkiye Şampiyonası'nda çifte altın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden Türkiye Şampiyonası'nda çifte altın

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü\'nden Türkiye Şampiyonası\'nda çifte altın
02.02.2026 10:23  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, erkekler 50 kilo finalinde Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden Süleyman Doğru altın, Kerem Çebi ise gümüş madalya kazandı. Kulüp, toplamda 3 madalya ile başarı elde etti.

Konya'da 65 ilden 895 sporcunun katılımıyla düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, erkekler 50 kilo finalinde nadir görülen bir durum yaşandı. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden iki sporcunun karşılaştığı finalde Süleyman Doğru altın, Kerem Çebi ise gümüş madalya kazandı.

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 65 ilden 895 sporcunun katılımıyla Konya'da düzenlendi. Turnuvanın erkekler 50 kilo final müsabakasında, judoda nadir görülen bir durum yaşandı. Final müsabakasında Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden iki sporcu finalde karşı karşıya geldi. Judocu Süleyman Doğru şampiyon olarak altın madalya kazanırken, Kerem Çebi ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Erkekler 73 kilo kategorisinde mücadele eden kulüp sporcusu Tahsin Efe Yılmaz da şampiyonluğa ulaşarak altın madalya kazandı. Şampiyonayı 2 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamlayan Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri önemli başarıyla büyük gurur yaşattı. Sporcular, 15 Şubat tarihinde katılacakları Milli Takım kampında çalışmalarını sürdürecek ve uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Gümüş, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden Türkiye Şampiyonası'nda çifte altın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:04
Dünya devinde büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:46:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden Türkiye Şampiyonası'nda çifte altın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.