Konya'dan İki Genç Judo Sporcusu Uluslararası Başarılar Elde Ediyor - Son Dakika
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Konya'dan İki Genç Judo Sporcusu Uluslararası Başarılar Elde Ediyor

Konya\'dan İki Genç Judo Sporcusu Uluslararası Başarılar Elde Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyespor'un judocuları Havva Sena Tokmak ve Fatma Zehra Meki, Yunanistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda altın ve gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Her ikisi de judoya genç yaşta başlayarak ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada dereceler elde etti.

03.12.2024 09:16  Güncelleme: 09:22
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Konya'da judo ile 8 yıl önce tanışan Havva Sena Tokmak ve Fatma Zehra Meki küçük yaşlarına rağmen birçok şampiyonada madalyalar kazanarak ülkelerini temsil ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan Havva Sena Tokmak (15) ve Fatma Zehra Meki (16) 8 yıl önce tanıştıkları judo sporuna büyük disiplinle devam ederken, birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada madalyalar kazandı. 22-24 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'ın Selanik şehrinde 29 ülkeden 439 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Havva Sena Tokmak altın, Fatma Zehra Meki ise gümüş madalya kazandı. Çok çalışarak daha çok başarı elde edeceklerini belirten judocular, en büyük hedeflerinin her çıktıkları şampiyonada altın madalya kazanıp İstiklal Marşını okutmak olduğunu ifade ettiler.

Havva Sena Tokmak: "Birçok dereceler yaparak madalyalar kazandım"

8 yıldır judoyla uğraştığını belirten Havva Sena Tokmak, "Judoyla 3. sınıfta bize dağıtılan bir broşür ile tanıştım. Ulusal ve uluslararası birçok dereceler yaparak madalyalar kazandım. Son gittiğimiz Selanik'te takım arkadaşımla final oynayarak altın madalya kazandım. Judoya başlarken babam ilk başta çok fazla karşı çıktı. Annemin desteğiyle babamı da ikna ettik. Bir şampiyonadan sonra eve geldiğimde genelde kardeşlerim çok mutlu oluyor. Annem babam da aynı şekilde gurur duyuyor. İlk çıktığım maçta heyecandan daha çok içimde korku ve endişe vardı" şeklinde konuştu.

Judodaki hedefinin iyi çalışarak güzel yerlere gelmek olduğunu ifade eden Tokmak, "Judodaki hedefim 2025'te Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarını almak ve 2028 Olimpiyatlarına daha iyi hazırlanıp orada olimpiyat madalyasını almak istiyorum" diye konuştu.

Fatma Zehra Meki: "Judoya ilkokul hocamın yönlendirmesi ile başladım"

Judoyla ilkokula giderken tanıştığını ve 8 yıldır devam ettiğini anlatan Fatma Zehra Meki, "8 yıldır judo sporuyla ilgileniyorum. Judoya ilkokul hocamın yönlendirmesi ile başladım. O zamandan şimdiye kadar devam ediyorum. 2019 yılında Türkiye Şampiyonasında ve Balkan Şampiyonasında birinciliğim var. 2022'de de aynı şekilde Türkiye'de ve Balkan şampiyonalarında birinciliklerim var. En son katıldığım Selanik'teki turnuvada final oynadım ve gümüş madalya kazandım. İlk maçıma çıkarken heyecanlı ve stresliydim. Tecrübem yoktu. Ailem ise beni spora ilk başta fiziksel olarak gelişmem için göndermişti. Daha sonra da dereceler yapınca, ailemde arkamda durmaya başladılar. Arkadaşlarımında güzel destekleri var. Bir turnuvada başarılı olduğumda onlarda benim kadar çok mutlu oluyor" şeklinde konuştu.

Meki, son olarak hedefinin en iyi yerlere gelmek olduğunu ifade ederek, "2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasında madalya almak, kürsüde yer almak ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konya'dan İki Genç Judo Sporcusu Uluslararası Başarılar Elde Ediyor - Son Dakika

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