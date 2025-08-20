Konya Galatasaraylılar Derneği Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konya Galatasaraylılar Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Konya Galatasaraylılar Derneği Genel Kurulu Yapıldı
20.08.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeki Cihat Poçan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Yeni dönemde sosyal projelere ağırlık verilecek.

Konya Galatasaraylılar Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Zeki Cihat Poçan, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Son üç sezonda üst üste kazanılan Süper Lig şampiyonluklarını ve özellikle 5. yıldızı geçtiğimiz günlerde görkemli bir geceyle kutlayan dernek üyeleri, genel kurulda Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi arenasındaki başarı yolculuğunda aynı kararlılıkla desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi. Konya Galatasaraylılar Derneği olarak yeni dönemde sosyal sorumluluk projelerine daha da ağırlık vereceklerini ifade eden Başkan Zeki Cihat Poçan, taraftar dayanışmasının artırılması, gençlere kulüp değerlerinin aktarılması ve şehirde Galatasaray ruhunun daha güçlü şekilde hissedilmesi için faaliyetlerde bulunacaklarını kaydetti.

Konya Galatasaraylılar Derneğinin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Zeki Cihat Poçan, Emre Torun, Şakir Dinçer, Fatih Baykara, Ahmet Kavun, Mehmet Büyükkeleş, Celaleddin Nail Tufan, Buğra Gülüm, Ahmet Özsamur, Ümit Ucun, Ali Bağcı, Cumhur Ünalmış, Özkan Buyrucu, Mehmet Sözen, Yücel Kocaman, Hüseyin Gök, Mustafa Zeybek, Osman Horasanlı, Semih Uyan, Mustafa Kara." - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Futbol, konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya Galatasaraylılar Derneği Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:48:36. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Galatasaraylılar Derneği Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.