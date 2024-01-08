Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Yalıkavak\'ı mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı "Mavi Kelebekler", deplasmanda karşılaştığı Yalıkavak'ı mağlup ederek Hentbol Kadınlar süper Lig'inde bu sezon çıktığı 11'inci maçını da kazanıp namağlup ünvanını sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde zirvede yer alan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı durdurulamıyor. 2023-2024 sezonunda bileği bükülmeyen Mavi Kelebekler, güçlü rakibi Yalıkavak'a da acımadı. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da 12-14 skorla önde kapatan Maviler, maç sonunda parkeden 24-29 galip ayrılmasını bildi. Zaman zaman kora kor bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı kazanarak yoluna namağlup devam eden Avrupa Şampiyonu ünvanlı Konyaaltı, Kastamonu'dan sonra Yalıkavak'ı da mağlup ederek şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

"Zirvede yer alıyor"

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, bu sonuçla puanını 22'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Maviler'de maçın en skorer oyuncusu attığı 7 gol ile Samara da Silva Vieira olurken, Beyza İrem Türkoğlu ve Alena İkhneva da 5'er golle skora katkı yapan isimler oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek yenilmezlik ünvanını sürdüren takımı tebrik etti. Başkan Esen, takımlarının Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanacak güçte olduğunu ve iki kupaya da talip olduklarını belirtti. - ANTALYA