 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Yalıkavak'ı mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Yalıkavak'ı mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü

Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde çıktığı 11. maçını da kazanarak Yalıkavak'ı mağlup etti. Liderliklerini sürdüren Mavi Kelebekler, şampiyonluk adaylığını gösterdi.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Yalıkavak\'ı mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü
08.01.2024 - 11:53,
Abone Ol

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı "Mavi Kelebekler", deplasmanda karşılaştığı Yalıkavak'ı mağlup ederek Hentbol Kadınlar süper Lig'inde bu sezon çıktığı 11'inci maçını da kazanıp namağlup ünvanını sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde zirvede yer alan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı durdurulamıyor. 2023-2024 sezonunda bileği bükülmeyen Mavi Kelebekler, güçlü rakibi Yalıkavak'a da acımadı. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da 12-14 skorla önde kapatan Maviler, maç sonunda parkeden 24-29 galip ayrılmasını bildi. Zaman zaman kora kor bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı kazanarak yoluna namağlup devam eden Avrupa Şampiyonu ünvanlı Konyaaltı, Kastamonu'dan sonra Yalıkavak'ı da mağlup ederek şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

"Zirvede yer alıyor"

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, bu sonuçla puanını 22'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Maviler'de maçın en skorer oyuncusu attığı 7 gol ile Samara da Silva Vieira olurken, Beyza İrem Türkoğlu ve Alena İkhneva da 5'er golle skora katkı yapan isimler oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek yenilmezlik ünvanını sürdüren takımı tebrik etti. Başkan Esen, takımlarının Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanacak güçte olduğunu ve iki kupaya da talip olduklarını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konyaaltı, Spor, Antalya, Süper Lig, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Yalıkavak'ı mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü - Son Dakika


13:16
Taraftarlar kahrolacak! Icardi en az 4-5 maç yok Taraftarlar kahrolacak! Icardi en az 4-5 maç yok
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı

Son Dakika
13:16 Taraftarlar kahrolacak! Icardi en az 4-5 maç yok
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Yalıkavak'ı mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement