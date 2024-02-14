Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Yarı Finale Yükseldi

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Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final turu rövanş maçında, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nü deplasmanda 36-35 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde lider konumunda bulunan ve bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran takım oldu. Çeyrek final turunun ilk maçını evinde 39-32 kazanan Mavi Kelebekler, Ankara ekibi Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü karşısında rövanş karşılaşmasından da 36-35 galibiyetle ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maç, baştan sona başa baş gitse de Konyaaltı, tecrübesiyle karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

Yarı finaldeki rakip Kastamonu Belediyesi

Türkiye'nin hentboldaki ilk ve tek Avrupa Şampiyonu Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final turunu geçmesinin ardından yarı finaldeki rakibi de belli oldu. Kastamonu Belediyesi ile Görele Belediyesi'nin eşleştiği çeyrek final turunun ilk maçını 32-23 Kastamonu kazanırken rövanş karşılaşması da 34-34 tamamlandı ve Kastamonu Belediyesi, Konyaaltı'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

Kupa mesaisinin ardından sıra tekrar ligde

Öte yandan Mavi Kelebekler, kupanın ardından ligde karşılaşacağı Aksaray Belediyesi SK maçı ile ligdeki 15. galibiyetini arayacak. 17 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşma, Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak. - ANTALYA