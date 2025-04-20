Konyaaltı Belediyesi\'nden 23 Nisan Kutlaması: Şampiyonlar Belli Oldu

Konyaaltı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için düzenlediği tenis ve futbol turnuvalarında şampiyonlar belli oldu. Ödül törenlerinin her ikisinde de şampiyonlara ödüllerini takdim eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda gidecek olan gençlersiniz. Bizler de sizlere bu güzel ülkeyi sizlere emanet edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği '23 Nisan Egemenlik Kupası' turnuvalarının bu yılki etabı da tamamlandı. Tenis ve futbol branşlarında çocuklara özel olarak düzenlenen Egemenlik Kupası tenis ve futbol turnuvalarında başarı sağlayanlara madalyalarını, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan taktı. Konyaaltı Atatürk Stadı ve HayatPark'ta coşkuyla gerçekleşen ödül törenlerine; Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyeleri Niyazi Şen ile Baran Bozoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, İYİ Parti Akdeniz Koordinatörü Vahdet Afşin, meclis üyeleri, muhtarlar ve sporcu velileri de katıldı.

Şampiyonlar kupalarını Kotan'ın elinden aldı

Öte yandan 8-14 yaş arası çocukların teniste; 10-12 yaş arası çocukların ise futbolda en iyi olmak için mücadele ettikleri turnuvalarda şampiyonlar belli oldu. 12 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasının kazananı, final maçında Gürsu ekibini 6-1 mağlup eden Mollayusuf Akrepler takımı oldu. Tenis turnuvası 8-9 yaş grubu şampiyonları Merve Yaşam Ermumcu ile Ömer Mete Demirci olurken; 10-11 yaş kazananları ise Ece Çam ve Buğra Pınar oldu. Ayrıca aynı turnuvanın 12-14 yaş kategorisini Zeynep Su Yünlü ve Yüce Çınar Karaduman şampiyon olarak tamamladı. Her iki turnuvada da şampiyonlara madalya ve kupalarını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan takdim etti.

Ödül töreninde konuşan ve turnuvalara katılan tüm sporcuları tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda gidecek olan gençlersiniz. Bizler de sizlere bu güzel ülkeyi sizlere emanet edeceğiz. Bütün mücadelemiz sizler için" dedi. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete layık olmak adına güzel işler yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Kotan, "Cumhuriyet sevdalısı Konyaaltılılar'a da bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimize sahip çıktığınız ve çocuklarınızın eline Türk bayraklarını verip bu etkinlikte bulunduğunuz için. İyi ki varsınız" diye konuştu. - ANTALYA