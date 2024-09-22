Konyaaltı Belediyesi Spor Takımları, Antalya'yı Ziyaret Ederek Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Spor Takımları, Antalya'yı Ziyaret Ederek Başarı Elde Etti

Konyaaltı Belediyesi Spor Takımları, Antalya\'yı Ziyaret Ederek Başarı Elde Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda Konyaaltı Belediyesi Erkek Streetball Takımı birinci, Kadın Voleybol Takımı ise ikinci oldu. Başarıları ile Isparta'da düzenlenecek Akdeniz Bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

22.09.2024 16:40  Güncelleme: 16:42
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Kamu Spor Oyunları'nda Konyaaltı Belediyesi Erkek Streetball Takımı Antalya birincisi olurken, Konyaaltı Belediyesi Kadın Voleybol Takımı de Antalya ikinciliği elde etti. Müsabakalarda derece elde eden takımlar, Isparta'da düzenlenecek Akdeniz Bölge müsabakalarına katılacak.

Konyaaltı Belediyesi'nde çalışan kadın personelden oluşturulan Konyaaltı Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ve Konyaaltı Belediyesi'nde çalışan erkek personelden oluşan Konyaaltı Belediyesi Erkek Streetball Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları müsabakalarına katıldı. Konyaaltı Belediyesi Erkek Streetball Takımı müsabakalarda, Devlet Hava Meydanları'nı 16-4, Antalya İl Tarım Müdürlüğü'nü ise 9-2 yenerek birincilik elde etti. Takım bu skor ile Isparta'da düzenlenecek Akdeniz Bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Isparta'ya gidecekler

Müsabakalarda 3 maça çıkan Konyaaltı Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ise ilk maçında Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimliği'ni 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İkinci maçta geçen yılın il birincisi Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile karşılan ekip, bu mücadeleyi kaybetti. Kadın Voleybol Takımı üçüncü ve son maçında ise Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü karşısında gösterdiği üstün performansla 2-0 galip gelerek Antalya ikincisi oldu. Konyaaltı Belediyesi Kadın Voleybol Takımı da Isparta'da düzenlenecek Akdeniz Bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

"Sporun başkenti yapacağız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, derece elde eden sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Kotan, "Konyaaltı'nı sporun başkenti yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu noktada açtığımız kurslarımız ve faaliyetlerimiz beğeni topluyor. Son olarak belediye personelimizden oluşan takımlarımızın gösterdiği başarı ise bizleri çok gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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