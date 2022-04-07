Konyaaltı İzmir'den avantajlı döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaaltı İzmir'den avantajlı döndü

07.04.2022 10:07
Konyaaltı İzmir'den avantajlı döndü

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir deplasmanından 28-28 beraberlikle ayrılarak rövanş maçı için avantaj elde etti.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir deplasmanından 28-28 beraberlikle ayrılarak rövanş maçı için avantaj elde etti.

2021-2022 Hentbol Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda İzmir Büyükşehir GSK ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan Mavi Kelebekler, soyunma odasına 18-14 geride gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Konyaaltı Belediyespor, dakikalar ilerledikçe aradaki farkı kapatarak bitime on dakika kala ilk kez öne geçti. Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sergileyen Konyaaltı, taraftarının da desteğiyle zorlu deplasmanda sahadan 28-28 beraberlikle ayrılarak Antalya'da oynanacak rövanş için avantaj elde etti.

Karşılaşmanın son dakikalarında Mavi Kelebekler Taraftar Grubu hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylerken, İzmir seyircisinin de eşlik etmesi üzerine salonda çok renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Lider Kastamonu'yu ağırlayacak"

Kupa maçından istediği sonuçla dönen Konyaaltı'nda gözler Cumartesi Antalya'da lider Kastamonu ile oynanacak lig maçına çevrildi. - ANTALYA

Konyaaltı İzmir'den avantajlı döndü
Konyaaltı İzmir'den avantajlı döndü

YORUMLAR
500
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Kupası, Konyaaltı, Hentbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı İzmir'den avantajlı döndü - Son Dakika


Son Dakika
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:44:48. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı İzmir'den avantajlı döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement