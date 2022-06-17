Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemine San Marino'da görev - Son Dakika
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Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemine San Marino'da görev

17.06.2022 10:10
Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemine San Marino'da görev

Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, 18-19 Haziran tarihleri arasında San Marino'da gerçekleştirilecek olan "1 ETU Küçük Ülkeler Şampiyonası"nda görevlendirildi.

Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, 18-19 Haziran tarihleri arasında San Marino'da gerçekleştirilecek olan "1 ETU Küçük Ülkeler Şampiyonası"nda görevlendirildi.

Dünya Tekvando Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan "1 ETU Küçük Ülkeler Şampiyonası" 18-19 Haziran tarihleri arasında San Marino'da gerçekleştirilecek. Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir de, San Marino'da Türkiye'yi temsil eden 3 hakemden biri oldu. 2005 yılında hakemliğe adım atan Ramazan Bedir, 2013 yılında uluslararası tekvando hakemliğine terfi etti. Birçok ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan Ramazan Bedir, halen Antalya Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Uzman Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapıyor.

San Marino'daki müsabakanın puanlı bir organizasyon olduğunu ifade eden Ramazan Bedir, "San Marino'daki müsabaka hakemler için 2 puan niteliğindedir. Biz de uluslararası arenada birinci sınıf hakem olmak için buradan puan alacağız. Puanlarımızı tamamladıktan sonra Konya'yı ve Türkiye'ye uluslararası arenada birinci sınıf hakem olarak temsil edeceğiz inşallah" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

San Marino, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemine San Marino'da görev - Son Dakika

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