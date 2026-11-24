Konyaspor, 13. haftada Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı. Salonda ısınmayla başlayan antrenman kuvvet çalışmasıyla tamamlandı; yeşil-beyazlı ekip yarın saat 11.30'da çalışacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Antrenman, kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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