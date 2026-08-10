Konyaspor'a Yıldız Transferi Yolda - Son Dakika
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Konyaspor'a Yıldız Transferi Yolda

Konyaspor\'a Yıldız Transferi Yolda
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Konyaspor, Premier Lig ve Dünya Kupası oyuncuları ile transfer görüşmeleri sürdürüyor.

TÜMOSAN Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz, transfer etmek için Premier Lig'de ve Dünya Kupası'nda forma giymiş oyuncularla görüştüklerini söyledi.

Camgöz, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen toplantıda, geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayarak başarılı sayılabilecek bir yılı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Yeni sezonda daha güçlü bir Konyaspor oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Camgöz, teknik direktör İlhan Palut ile tam uyum içinde transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Camgöz, Konyaspor'un üç kulvarda mücadele edeceğine değinerek şöyle konuştu:

"Transferi bitirdiğimizde en iyi kadroyu kuracağız. Taraftarımızın da buna teveccüh gösterip tribünlere geleceğini düşünüyorum. Yıldız diye transfer yapmayacağız ama gönderirken uğraşacağımız transferler yapmak istemediğimiz için süreç uzuyor. Yerli ve yabancı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Konyaspor'u yukarı taşıyacak transferleri en kısa sürede tamamlayacağız. Görüştüğümüz oyuncular arasında Premier Lig'den ve Dünya Kupası'nda forma giymiş oyuncular bulunuyor. Bu hafta içinde en az iki transferi sonuçlandırmayı hedefliyoruz."

Camgöz, takım kaptanı Adil Demirbağ'ın transfer durumuna ilişkin bir soru üzerine ise oyuncuya daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'den teklifler geldiğini ancak kulübün beklentilerini karşılamadığı için kabul edilmediğini vurguladı.

Yeni bir resmi teklif bulunmadığını aktaran Camgöz, "Konyaspor'un menfaatleri doğrultusunda yeni teklifler gelirse değerlendiririz. Ancak şu an bize ulaşan yeni bir teklif yok. Hem bizim hem de Adil'in tek düşüncesi Çaykur Rizespor maçı. Kendisi de antrenmanlarda oldukça neşeli." ifadelerini kullandı.

Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet de yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'de sezonun ilk maçını 15 Ağustos'ta sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağını hatırlattı.

Kombine ve forma satışlarına ilişkin bilgi veren Yönet, yaklaşık 6 bin 300 kombine ile 2 bine yakın forma satıldığını belirterek "Geçtiğimiz sezon kupa finali oynamış ve ligi istediği bir yerde bitirmiş olan Konyaspor'un satması gereken forma ve kombine satış rakamlarının bu olmadığını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'a Yıldız Transferi Yolda - Son Dakika

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