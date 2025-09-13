Konyaspor, Alanyaspor'a Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor, Alanyaspor'a Yenildi

13.09.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, bireysel hataların maçı kaybettirdiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, üzgün olduklarını ve maçı ekibiyle değerlendireceklerini söyledi.

Uçar, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor karşılaşmasının zor olacağını bildiklerini, bunun da hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Uçar, "Onların kazanmasından ziyade aslında bizim kaybettiğimiz bir maç oldu. Maalesef futbolda bu kadar bireysel hata yapıyorsanız, mağlubiyet kaçınılmaz. İlk yarı genelinde istediğimiz oyunu tam manasıyla sahaya yansıtamadık. Bir iki hata vardı ama daha çok bireysel hatalar istediklerimizi yapmamızı engelledi." diye konuştu.

Bireysel hataların çok ağır sonuçları olduğuna işaret eden Uçar, şunları kaydetti:

"Üzgünüz, her maçı kazanabilmek için istek ve arzuyu ortaya koymak zorundayız. Alacağımız dersler çok. Maçı analiz edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Biz iyi bir takımız. Güçlü bağları olan bir takımız. Mağlubiyetin üstesinden ne kadar üzülsek de en kısa sürede geleceğiz. Yarın antrenmanda da konuşup bunun üstesinden geleceğiz. Haftaya Galatasaray maçımız var. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Alanyaspor iyi mücadele etti. Zaman zaman iyi geçişler yaptı. Çok atletik oyuncuları var. Onları da tebrik ederim."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Politika, Tümosan, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Alanyaspor'a Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 23:35:26. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor, Alanyaspor'a Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.