Konyaspor, Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor, Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdı

Konyaspor, 2023-2024 sezonunda transfer olan Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile sözleşmesini sona erdirdi. Kulüp, Cicaldau'ya teşekkür ederek başarılar diledi.

06.06.2024 13:18
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Konyaspor, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor'a 2023-2024 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun, yeşil-beyazlılarla olan sezon sözleşmesi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil-beyaz formamızı terleten Alexandru Cicaldau'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Alexandru Cicaldau, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 32 maçta 1 gole katkı verdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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