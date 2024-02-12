Konyaspor As Başkanı: Hedeflerimiz en üst seviye - Son Dakika
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Konyaspor As Başkanı: Hedeflerimiz en üst seviye

Konyaspor As Başkanı: Hedeflerimiz en üst seviye

Konyaspor As Başkanı Oktay Dalkıran, ligde ve kupada hedeflerinin en üst seviye olduğunu söyleyerek, oyuncuları, hocası ve tüm şehriyle kenetlenmiş bir durumda olduklarını belirtti. Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile eşleşti. Dalkıran, takımın ligdeki konumunu yükseltmek ve başarıları tekrarlamak istediklerini ifade etti. Ayrıca Türkiye Kupası'nı kazanma hedeflerinin olduğunu vurguladı.

12.02.2024 15:24
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Konyaspor As Başkanı Oktay Dalkıran, ligde ve kupada hedeflerinin en üst seviye olduğunu söyleyerek, "Oyuncuları, hocası ve tüm şehriyle kenetlenmiş bir durumdayız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Konyaspor, çeyrek finalde Beşiktaş ile eşleşti. Kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor As Başkanı Oktay Dalkıran, "Konyaspor olarak Süper Lig'de aldığımız galibiyetle birlikte oyuncuları, hocası ve tüm şehriyle kenetlenmiş bir durumdayız. An itibarıyla ligdeki konumumuzu, ara transfer döneminde yaptığımız takviyelerle yukarı taşımak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan 8 takımı da tebrik ediyorum. Kupa da rakibimiz olan Beşiktaş ile ligde de oynayacağız. Güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Taraftarımıza da dün oynanan lig müsabakasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarımız ve takımımızın yeniden kenetlenmiş olmasından da mutluluk duyuyorum. Şu an ligde sondan bir üst sıradayız. Ama tüm takımlar puan olarak birbirine çok yakın. Alınacak seri galibiyet veya mağlubiyetler sonunda sıralama değişecektir. Bizim öncelikli hedefimiz Süper Lig'de yukarı sıralara çıkmak, önümüzdeki sezon yeni yapılanma ile önceki senelerdeki başarılarımızı tekrarlamak. Ayrıca Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında önemli bir yere sahip" diye konuştu.

Türkiye Kupası'nı, 2017 yılında Konyaspor'un kazandığının hatırlatılması üzerine Dalkıran, "Türkiye Kupası herkesi heyecanlandıran bir organizasyon. Tarih tekerrürden ibaret. İnşallah Beşiktaş'ı eleyerek kupada mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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