Konyaspor As Başkanı: Hedeflerimiz en üst seviye

Konyaspor As Başkanı Oktay Dalkıran, ligde ve kupada hedeflerinin en üst seviye olduğunu söyleyerek, "Oyuncuları, hocası ve tüm şehriyle kenetlenmiş bir durumdayız" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Konyaspor, çeyrek finalde Beşiktaş ile eşleşti. Kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor As Başkanı Oktay Dalkıran, "Konyaspor olarak Süper Lig'de aldığımız galibiyetle birlikte oyuncuları, hocası ve tüm şehriyle kenetlenmiş bir durumdayız. An itibarıyla ligdeki konumumuzu, ara transfer döneminde yaptığımız takviyelerle yukarı taşımak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan 8 takımı da tebrik ediyorum. Kupa da rakibimiz olan Beşiktaş ile ligde de oynayacağız. Güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Taraftarımıza da dün oynanan lig müsabakasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarımız ve takımımızın yeniden kenetlenmiş olmasından da mutluluk duyuyorum. Şu an ligde sondan bir üst sıradayız. Ama tüm takımlar puan olarak birbirine çok yakın. Alınacak seri galibiyet veya mağlubiyetler sonunda sıralama değişecektir. Bizim öncelikli hedefimiz Süper Lig'de yukarı sıralara çıkmak, önümüzdeki sezon yeni yapılanma ile önceki senelerdeki başarılarımızı tekrarlamak. Ayrıca Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında önemli bir yere sahip" diye konuştu.
Türkiye Kupası'nı, 2017 yılında Konyaspor'un kazandığının hatırlatılması üzerine Dalkıran, "Türkiye Kupası herkesi heyecanlandıran bir organizasyon. Tarih tekerrürden ibaret. İnşallah Beşiktaş'ı eleyerek kupada mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon düzenledi. Doğum gününde ailece kamera karşısına geçen çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.
İzmir'in Konak ilçesinde, takip ettiği kadın yolcunun bindiği taksi şoförünü tekme tokat döven şahıs, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen baskınla yakalandı. Şahsın, kadın yolcunun sevgilisi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Spor › Konyaspor As Başkanı: Hedeflerimiz en üst seviye - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?