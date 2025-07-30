Konyaspor Avusturya\'da Antrenmanda

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başlarken çabukluk çalışması ile devam etti. Üç grupta oynanan rondonun ardından gruplara ayrılan futbolcular, taktik çalışma ile antrenmanı bitirdi. Öte yandan, yeni transfer Marius Stefanescu, yeşil-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı. Pedrinho ise takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, TSİ 19.00'da BAE Pro Ligi ekiplerinden Khorfakkan FC ile hazırlık maçında karşılaşacak. - KONYA