Konyaspor Başakşehir'e 2-0 Yenildi

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut "Her puan ve puanlar, her maç son derece önemli. Bugün de bu bilinçle maça hazırlandık. Kolay bir deplasman olmadığını biliyorduk. Başakşehir takımı ligin kalburüstü takımlarından bir tanesi, iyi bir ritim yakaladılar" dedi.

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, "Ligin bitmesine çok hafta yok. Her puan ve puanlar, her maç son derece önemli. Bugün de bu bilinçle maça hazırlandık. Kolay bir deplasman olmadığını biliyorduk. Başakşehir takımı ligin kalburüstü takımlarından bir tanesi, iyi bir ritim yakaladılar. İlk yarı çok fazla önde baskı yaptık. Rakibi, sadece Muhammed ile oyun kurmaya çok fazla zorladık. Selke ve Shumurodov'a birçok direkt top attılar. Bildiğimiz Başakşehir dominant oyununu oynamalarını engelledik. Top bizdeyken küçük ofsaytlar, pozisyonlarda kararlı ve çabuk olamamamızdan dolayı ofansif anlamda ilk yarı istediğim olmadı. Bu şekilde karşılamaya devam edersek gol yiyebileceğimiz tek parametre bizim adımıza savunma geçişleri olabilirdi. Başakşehir top kazandıktan sonra tempo yükseltebilen oyunculara sahip. Tam da öyle bir pozisyonda Kremer ile karşı karşıya kalma pozisyonumuz varken bir anda topu kaybettik. İçeride kötü bir eşleşmeyle yakalandık. Selke iyi yaptığı bir işi yaptı. 1-0 sonrası toparlanmaya çalışırken bahsetmek istemediğim, bu seviyede olmaması gereken, kötünün de ötesinde bir gol yedik. Hiç kabul edilecek yanı yok. 60'a kadar ikinci golü saymazsak ben takımımın gösterdiği performanstan şikayetçi değilim. Genel sorunumuz ofansif olarak daha etkili olmamız gerekir. 60'dan sonra işi kurtarayım, kurtarayım, bir şeyler yapayım derken aslında disiplinden uzak bir görüntü sergiledik" diye konuştu.

RAMS Başakşehir takımının sahada daha diri kaldığını belirten Palut, " Yine pozisyonlar oluştu mu? Evet ama bunlar plandan uzak, içgüdüsel zorlamalardı ve arkada geniş alanlar bırakarak gelişti. İkinci gole kadar oyuncularım iyi mücadele ettiler. İkinci gol ve ondan sonrası bizim adımıza akşamın negatif bölümüydü. Zamanımız çok az. Her puan önemli ve bizim bunlara ihtiyacımız var. Bugün bunları değerlendireceğiz. İlk antrenmanda oyuncularımızla paylaşacağız. Daha sonra bu yarışın içindeki bir sonraki adımımıza hazırlanacağız. Bize lazım olan puanları çok çabuk bir şekilde alıp düzlüğe çıkmanın savaşını vereceğiz. Başakşehir takımı, ikinci yarının ilk 10 dakikasından sonra etkinliydi. Onları da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

'İLK GOLE KADAR BİR ŞİKAYETİM YOK'

Galatasaray galibiyetinin takım üzerinde etki oluşturup oluşturmadığı konusunda konuşan Palut, "Geçen hafta tabii ki iyi bir galibiyet, acaba bunun negatif hislerini üzerimizden görecek miyiz, aslında çekinmiyor değildim. Maç başladığı zaman oyuncularımın yine verdiğim göreve konsantre olduğunu ve böyle bir maça hazırlanma anlamında olumsuz bir etki içerisinde olmadıklarını gördüm. Aslında bu beni biraz rahatlattı. Dediğim gibi ilk gole kadar bir şikayetim yok. Ondan sonraki dağınık görüntü gerçekten iyi değil. Bunu Göztepe, Alanya geçişinden biraz daha ayırıyorum. Bir önceki maçın bir sonraki maça yansıması değil de maçın içerisinde bir anda 2 gol yedikten sonraki hayal kırıklığı olarak adlandırmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

'HEM ÇALIŞIYORUM HEM ÇOK İSTİYORUM'

Camia olarak tüm desteğin kendisine verildiğini söyleyen İlhan Palut sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk önce şehirden, gerekse yönetimden bugün almam gereken bütün destekleri alıyorum. Ligin bitmesine az kaldı ve o bölgede çok takım var. Ne burada 'eyvah ne oldu, ölüyoruz, ne oldu' diye bir panik içerisinde olmalıyız ne de 'bize bir şey olmaz, bu kadar takım var sıra bize mi gelecek' gibi bir rahatlık içerisinde asla olmamalıyız. Bulunduğumuz yerin ciddiyetini görüyorum. Oyuncularımın ve kendi konsantrasyonumu daha basit ilerletmek gerekir. Bu da en basit haliyle bir sonraki maça konsantre olmak. Şu an bizim oynayacağımız maçlarla alakalı elimden bir şey gelmez. Sadece bir sonraki maça hazırlanabilirim. Diğer takımların toplayacağı puanlara bakarsak, hele orada elimden hiçbir şey gelmez. Bunu tesisler içerisinde, kulüp içerisinde bir ciddiyet olarak ortaya koyuyorum. Takımı bir sonraki maça hazırlanmak dışında başka bir plan ve yükün içerisine sokmuyorum. Hem çalışıyorum hem çok istiyorum. Hiçbir takım için kolay değil. Bizim için de kolay değil. Burada ilk işimiz ciddiyeti sağlamak. İşimiz, bir sonraki maçtan daha fazla yükü kendi ve oyuncularımızın üzerine yüklememek"