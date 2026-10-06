Konyaspor, Başakşehir mesaisini sürdürdü; Enis Destan takımdan ayrı çalıştı

Konyaspor, Başakşehir mesaisini sürdürdü; Enis Destan takımdan ayrı çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda Enis Destan fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı; yeşil-beyazlılar 7 Ekim'de yeniden antrenmana çıkacak.
Konyaspor, 11 Ekim Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Sahada 8'e 3 oyun ile devam eden çalışma, turnuva çift kale maç ile sona erdi. Öte yandan, Futbolcu Enis Destan, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, 7 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İHA
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