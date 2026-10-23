Konyaspor Basın Sözcüsü Yönet, Gençlerbirliği maçında taraftar desteğine güveniyor

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 maçında 4 gol atıp 5 puan toplayabilen yeşil-beyazlı ekip, Gençlerbirliği karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak "yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.

TÜMOSAN Konyaspor, ligdeki 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip, bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Eksi 5 averaja sahip Konyaspor, ligde 16. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk 8 haftasında yalnızca 4 kez rakip fileleri havalandırabilen Konya temsilcisi, maç başına 0,5 gol ortalamasında kaldı.

Konyaspor, sahasında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan topladı. Deplasmanda ise 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlı ekip, bu maçlardan yalnızca 1 puan çıkarabildi.

İç sahadaki tek galibiyetini Trabzonspor karşısında 1-0'lık sonuçla elde eden Konyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarında golsüz beraberlik aldı. Deplasmanda ise Fenerbahçe'ye 4-2, Kocaelispor'a 2-1, Erzurumspor'a 1-0 ve Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.

"Çıkış" maçı

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, AA muhabirine, saha sonuçları nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı içinde olduklarını söyledi.

Beklentilere sahada karşılık vermenin önemine işaret eden Yönet, "Gençlerbirliği maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bu hafta tribünlerde güçlü bir taraftar topluluğumuzun olacağına inanıyorum. Taraftarımızın ilk düdükten son düdüğe kadar vereceği destek bizim çok önemli. Sahada futbolcularımızın inancı ve emeği, tirününde taraftarlarımızın desteği ile Gençlerbirliği maçını hepimiz için güzel bir başlangıca dönüştürmenin umudu ve inancı içindeyiz." diye konuştu.

Gençler ve aileler tribüne

Konya Valiliği himayesinde, TÜMOSAN Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların katılımıyla, "Konya'nın gençliği, Konyaspor'un Gücü" işbirliği protokolünün imzalandığını anımsatan Yönet, "Kulüp Başkanımız Ömer Atiker'in girişimi, Valimiz İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın verdiği destekle hafta içinde bir protokol imzalandı. Bu protokolle Konya'daki tüm gençleri ve aileleri tribüne çekmeyi hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.