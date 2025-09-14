Konyaspor Başkanı'ndan Transfer Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor Başkanı'ndan Transfer Açıklamaları

Konyaspor Başkanı\'ndan Transfer Açıklamaları
14.09.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Atiker, Alanyaspor yenilgisinin ardından transfer sorunlarını ve eşlerin rolünü açıkladı.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi ve yabancı transferindeki bazı bilinmeyen gerçekleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Konyaspor'da moraller bozuldu. Ligin ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçen yeşil-beyazlılar, Alanyaspor'a yenilmekten kurtulamadı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Başkan Ömer Atiker, hem maçla hem de transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Atiker, "Açık konuşmak gerekirse beklemediğimiz bir sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Şunu da çok iyi biliyorum ki, futbolda bu tür sonuçlar var. Her zaman kazanacağız diye bir kural yok. İddialı laflar edip altından kalkamayacak durumlara gelmeyiz. Biz kötü bir takım değiliz, daha iyi olacağız ve bu mağlubiyeti kesinlikle telafi edeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun ve desteklerini sürdürsünler. Ne onları ne de kendimizi mahcup edecek pozisyonlara sokmayacağız" dedi.

"Ders çıkaracağımız bir maç oldu"

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alanyaspor maçının teknik konularına çok girmeyeceğim ama ilk yarıda iyi bir performans gösteremedik. Alanyaspor'un öne geçmesine ciddi bir karşılık veremedik. İlk yarıda takım olarak iyi değildik ve sonuç itibarı ile de soyunma odasına geride gittik. Herkesin gördüğü gibi, ikinci yarıya bir değişiklikle iyi başladık ve golü de bularak, açıkçası öne geçme adına umutlandık. Takımın yaptığı bir hata nedeniyle de ikinci golü kalemizde gördük. Oyunu istediğimiz gibi yönlendiremedik. Dediğim gibi, futbolda bunlar var. Alanyaspor yenilgisi birçok açıdan ders çıkaracağımız bir maç oldu."

Yabancı transferine eş engeli

Konyaspor Başkanı Atiker, yabancı transferinde futbolculardan önce, eşlerini, nişanlılarını ya da kız arkadaşlarını ikna etme gerçeği ile yüzleştiklerini belirterek, "Özellikle Anadolu kulüplerini tercih etmemelerinin en önemli sebebi; çocuklarının istedikleri eğitimi alamayacak endişesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle de İstanbul'a daha sıcak bakıyorlar. Anadolu takımları futbolcudan önce futbolcunun eşini ikna etmek zorunda. Biz bunun sıkıntılarını yaşadık ve el sıkıştığımız birçok futbolcunun eşini, nişanlısını ya da kız arkadaşını ikna edemedik, dolayısıyla bazı önemli oyuncuları Konyaspor'a kazandıramadık. Yabancı transferi dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil" şeklinde konuştu.

İngilizce eğitim veren okul sorunu

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, özellikle okul konusunda futbolcuların eşlerini ikna edemediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yabancı futbolcu transferinde, futbolcudan önce evliyse eşiyle el sıkışmak zorunda olduğumuzu ifade etmek isterim. Abartmıyorum, çok iyi oyuncularla el sıkıştık. Ama eşleri, nişanlıları ya da kız arkadaşları ile anlaşamadık. Kimileri çocuklarının eğitimini, kimisi ise Konya'nın sosyal yaşamının kısıtlı olmasını bahane ederek gelmek istemediler. Özellikle çocuklara İngilizce eğitim veren bir okul sıkıntısı karşımızda çok büyük bir engel olarak çıktı. En son Barcelona forması giymiş 6 numara bir İspanyol oyuncu ile her konuda anlaştık ama eşine takıldık. Daha doğrusu eşini ikna edemedik. Sebep çocuklarının istediği eğitimi alamayacağını öne sürerek Konya'ya gelmek istemedi. Dolayısıyla da bu oyuncudan vazgeçmek zorunda kaldık." - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Konyaspor, Futbol, konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı'ndan Transfer Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 13:43:44. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor Başkanı'ndan Transfer Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.