Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız - Son Dakika
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 6 Mayıs'ta Konya'da oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder" dedi.

25.04.2024 13:50  Güncelleme: 13:55
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Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler geçiren ve ligde kalmayı henüz garantileyememiş olan Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ"

Katıldığı bir canlı yayında taraftarların merak ettiği soruları cevaplayan Korkmaz, "Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi (7-1) aldıklarını hatırlatarak, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder" dedi.

Korkmaz, Fenerbahçe maçındaki bilet fiyatlandırması için, "Fenerbahçe maçında deplasman tribünleri maksimum ne kadar olacaksa onu yapacağız. Yüzde 30 artış olacak." dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız - Son Dakika

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