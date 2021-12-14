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Konyaspor Başkanı Özgökçen: "Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır" - Son Dakika

Konyaspor Başkanı Özgökçen: "Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır"

14.12.2021 22:52
Konyaspor Başkanı Özgökçen: "Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır"

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, 38 maçlık periyot içerisinde 90 dakikalık mücadeleyi tüm sezona yaydıkları zaman takımın sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacağını belirterek, mütevazi kadroyla sonuna kadar çalışmanın hakkını vererek bir yerlere gelme arzusu içerisinde olduklarını söyledi.

Konya spor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, 38 maçlık periyot içerisinde 90 dakikalık mücadeleyi tüm sezona yaydıkları zaman takımın sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacağını belirterek, mütevazi kadroyla sonuna kadar çalışmanın hakkını vererek bir yerlere gelme arzusu içerisinde olduklarını söyledi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, medya mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu. Kulübün sportif başarısı ve ekonomik çalışmalarından bahseden Başkan Özgökçen, "Genel itibariyle kulübümüzün sportif başarıları ya da sportif durumu herkesin malumudur. İnşallah sportif başarı noktasında da hem basketbol açısından hem futbol açısından sezon sonuna kadar iyi bir yerde olmayı arzu ediyoruz. Ekonomik noktada çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kulübümüze ne katkı sağlayabiliriz? noktasında yönetim kurulu üyelerimizle gece gündüz muhasebesini yapıyoruz, çalışıyoruz. Bu noktada da Konya'nın desteğini arkamıza aldık diyebilirim" dedi.

"Konyasporumuz'a katkı sağlayacak sporcularımızı yetiştirmeye gayret edeceğiz"

Kulübe yeni kazandırılacak olan tesisler hakkında konuşan Fatih Özgökçen, "Tesisleşme noktasında geçen hafta sonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un katılımıyla, Büyükşehir Belediyemizin ihale etmiş olduğu ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak olan, benim de son derece önem verdiğim projenin temelleri atıldı. İnşallah bu proje tamamlandığı zaman Konyaspor Kulübü belki de Avrupa standartlarının da üzerinde bir tesisleşme noktasına adım adım yaklaşacak. Şu andaki mevcut tesisimizi, yeni tesis tamamlandığında altyapımıza devredeceğiz. Mevcut tesis altyapıya devredildiği zaman Türkiye'de belki örneği az rastlanır bir altyapı tesisi olarak da Konyasporumuz'a katkı sağlayacak sporcularımızı yetiştirmeye gayret edeceğiz. Tabii ki bu yapılacak tesisler, hizmetler tamamıyla Konyaspor Kulübüne, Konya'nın spor anlayışına katkı sağlayacak iş ve işlemlerdir. Tesisleşme konusunda ne kadar çok ileri gidilirse spor kültürü açısından da Konyamız da belirli bir yere gelineceğini düşünüyorum. Buradaki tesisleşmeler belki ülkemizdeki birçok kulübümüze de örnek olacak. Bu çalışmaların da son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışmanın hakkını vererek bir yerlere gelme arzusu içerisindeyiz"

Konyaspor'un özellikle futbol noktasında bu sezon itibariyle ülke gündeminde biraz daha geniş yer bulmaya başladığını dile getiren Özgökçen, "Takdir edersiniz ki taraflı tarafsız herkes objektif değerlendirme yaptığı zaman oynanan güzel oyunun insanlara zevk verdiğini belirtiyor. Bu haklı, güzel oynanan oyunun neticesinde de takımımız şu an itibariyle ligde ikinci durumda. İnşallah, 38 maçlık bu periyot içerisinde 90 dakikalık mücadeleyi tüm sezona yaydığımız zaman inanıyorum ki Konyaspor Kulübü futbol takımı sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır. Şu anda bir şey söylemek doğru olmaz. Biz sezona başladığımız günden beri belirtmiş olduğumuz gibi mütevazi kadroyla sonuna kadar o çalışmanın hakkını vererek bir yerlere gelme arzusu içerisindeyiz. Sebebini işleme gayret ve hevesi içerisindeyiz. Bunu yaptığımız takdirde de sonucun iyi olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır
Konyaspor Başkanı Özgökçen: Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır
Konyaspor Başkanı Özgökçen: Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır
Konyaspor Başkanı Özgökçen: Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır

Konyaspor, Futbol, Konya, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Özgökçen: 'Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaspor Başkanı Özgökçen: "Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır" - Son Dakika
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