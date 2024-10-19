Konyaspor, Beşiktaş Maçı İçin İstanbul\'da

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası özel uçakla İstanbul'a gitti. - KONYA
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