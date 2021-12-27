Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçının ilk 11'ine göre bir zorunlu değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Karaveli, Konyaspor maçında kart cezalısı Rosier'in yerine Umut Meraş'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Alex Teixeira, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İttifak Holding Konyaspor'da 3 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 18. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Palut, Beşiktaş maçında kart cezalıları Ahmet Çalık ve Serdar Gürler'in yanı sıra yedek kulübesinde şans bekleyen Rahmanovic'in yerine Adil Demirbağ, Soner Dikmen ve Michalak'ı sahaya sürdü.

Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi ve Cikalleshi 11'iyle başladı.