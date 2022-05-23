Konyaspor, Bruno Paz'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Portekiz'in 2. Lig takımlarından Farense'de forma giyen Portekizli oyuncu Bruno Paz'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre merkez orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Paz için İstanbul'da düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Oğuz da yer aldı.

Oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildiği belirtildi.