Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi

Konyaspor\'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
04.02.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Tümosan Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz.'' denildi.

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor'da beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE YOLLAR AYRILDI

Konyaspor, 89 gün önce göreve getirilen 45 yaşındaki teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Tümosan Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." denildi.

9 MAÇTA DA GALİBİYET ALAMADI

Konyaspor'un başına geçmesinin ardından ligde 9 maça çıkan Çağdaş Atan, bu karşılaşmalarda sahadan galibiyetle ayrılamadı. Atan yönetiminde 9'u lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıkan Konyaspor, sadece kupadaki 3 maçı kazandı.

Çağdaş Atan, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 32321216034i 32321216034i:
    Bir daha da kulüp çalıştırmamalı 8 0 Yanıtla
  • Alper SN Alper SN:
    ünlümü :) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Çok sayıda yaralı var Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Galatasaray’da Ngaha transferinin ardından Can Armando’da da işlem tamam Galatasaray'da Ngaha transferinin ardından Can Armando'da da işlem tamam
Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi

20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 21:34:14. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.