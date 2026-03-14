Konyaspor'dan Kocaelispor'a Kritik Galibiyet

14.03.2026 17:39
TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor'u 2-1 yenerek, ligde önemli bir galibiyet aldı. İlhan Palut, her anın değerli olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, ligde kritik bir periyoda girdiklerini, her puanın değil oyunun her anının önemli olduğu bir dönemde olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, Kocaelispor maçının ilk yarısının dengeli geçtiğini belirterek, iki takımın da net fırsatlar üretmekte zorlandığını dile getirdi.

İkinci yarıda Kocaelispor'un gol bulduğunu ancak sonrasında oyuna ağırlık koyduklarını aktaran Palut, "Aslında böyle bir maç için yemememiz gereken bir goldü. Çünkü bir şekilde maçı götürüyorduk en azından ama golden sonra oyuna hakim olduk. Belki Kocaelispor 1-0 öne geçtiği için, belki biz oyunu daha çok forse ettik gerideyiz diye ama çok net bir dominasyon sağladık." diye konuştu.

Beraberlik golünün ardından oyuncularının galibiyet için mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Palut, oyuncularında "Beraberliği bulduk, biraz daha dikkatli olalım." düşüncesinden çok "Devam edelim ve kazanabiliriz." inancını gördüğünü kaydetti.

Penaltı değerlendirmesi

Karşılaşmayı kazandıran penaltı pozisyonuna da değinen Palut, pozisyonu defalarca izlediğini belirterek şunları söyledi:

"Burada penaltıysa penaltı, değilse değil. En son gördüğüm bir kamerada top gelirken oyuncunun elinin açıldığını gördüm. O an değiyorsa ki göremedim, penaltı ama kapandıktan sonra değiyorsa evet verilmeyebilirdi. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunu süzemedim. İnşallah doğrudur. Akşam yorumları hep beraber görürüz. Çünkü ne canımızın yanmasını istiyoruz ne de kimsenin canı yakmak istiyoruz. Maçların sahadaki performanslarla sonuçlanmasını istiyoruz."

Penaltı olmasa da oyuncularının kararlılığı, isteği, arzusunun galibiyeti getireceğine inandığını aktaran Palut, çok iyi çalışan ama şans veremediği oyuncuları olduğunu, maçtan sonra hepsinin kenetlenmiş olmasının takım birlikteliği açısından çok değerli olduğu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Günün özetinde bir nefes bile alamadık, belki çeyrek bir nefes aldık ve çok çetin bir yarışın tam ortasında devam ediyoruz. Nasıl bu maçtan önce dediysem her puan değil, her an önemli. Bir sonraki maça da bu bilinçle hazırlanmalıyız. Kocaelispor'a başarılar dilerken takımımı kutluyorum."

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor'un yardımcı antrenör Volkan Kazak ise hakemin kötü yönetim sergilediğini öne sürdü.

Kazak, özellikle penaltı pozisyonuna ilişkin kararın hatalı olduğunu öne sürerek, "Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Penaltı pozisyonunu bize açıklamaları lazım. Yani bunu ya biz anlamıyoruz ya da her hafta değişiyor standart. Hakem, iki hafta iç saha maçımıza verildi. Başka da bir şey konuşmak istemiyorum. Gerildik, sinirlendik." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemin oyunculara yönelik tavrının da dikkat çekici olduğunu ifade eden Kazak, karşılaşmaya ilişkin başka değerlendirme yapmak istemediğini kaydetti.

Kaynak: AA

