Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 84 Tunahan Taşcı), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 67 Bjorlo), Enis Bardhi (Dk. 90+1 Bazoer), Muleka, Kramer (Dk. 67 Olaigbe)
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Tongya (Dk. 87 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 57 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Cihan Çanak), Niang (Dk. 87 Onyekuru)
Gol: Dk. 86 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Jevtovic, Dk 43 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 79 Niang (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
65. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, topu kale sahasına ortaladı. Arka kale direği önünde Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere yumrukladı.
73. dakikada Berkan Kutlu ile duvar pasında ceza sahasına giren Bardhi'nin yerden sert şutunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.
86. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası önüne yükselen Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.
Konyaspor'dan Kritik Galibiyet
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?