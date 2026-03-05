Konyaspor, Eyüpspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor, Eyüpspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Konyaspor, Eyüpspor\'u İlk Yarıda Geride Bıraktı
05.03.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Eüypspor evinde Konyaspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Eüypspor evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Tunahan Taşçı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Marcos Felipe'den dönen topa Luccas Claro'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Eyüpspor: Marcos Felipe, Dorin Rotariu (Calegari dk. 23), Luccas Claro, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Charles-Andre Raux Yao, Diabel Ndoye, Denis Radu, Ismaila Manga, Metehan Altunbaş, Abdou Sy

Yedekler: Umut Keseci, Eren Aydoğdu, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Bedir Kara, Talha Akkaya, Deniz Salih Aydoğdu, Ömer Ahmet Ceyhan, Ömer Efe Ay, Ömer Faruk Uğurlu

Teknik Direktör: Atila Gerin

Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Adama Nagalo, Riechedly Bazoer, Yasir Subaşı, Marko Jevtovic, Jo Jin-Ho, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Diogo Gonçalves, Blaz Kramer

Yedekler: Egemen Aydın, Muhammed Arda Var, Ömer Çobanoğlu, Eren Cemali Yağmur, Eren Doğan, Tuncay Elgün, Ahmet Kusay Dağdevir, Enes İlyas Seven, Ahmet Tırpancı, Ata Yanık

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Riechedly Bazoer (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Konyaspor, Eyüpspor, Turnuva, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Eyüpspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

22:23
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:43:07. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor, Eyüpspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.