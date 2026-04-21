Konyaspor - Fenerbahçe Çeyrek Finalde: İlk Yarısı 0-0 Beraberlik
Konyaspor - Fenerbahçe Çeyrek Finalde: İlk Yarısı 0-0 Beraberlik

21.04.2026 21:42
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, Fenerbahçe ile ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

37. dakikada sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda kaleci Ederson topu çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Enis Bardhi, Jackson Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Bazoer, Jin-Ho Jo, Andzouana, Arif Boşluk, Sander Svendsen, Morten Bjorlo, Kazeem Olaigbe, Blaz Kramer

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Domenico Tedesco - KONYA

Kaynak: İHA

