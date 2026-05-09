Konyaspor - Fenerbahçe: İlk Yarımda 0-1 - Son Dakika
09.05.2026 21:10
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Fenerbahçe'ye 1-0 yenik duruma düştü. Fred'in golü belirleyici oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bardhi'nin şutu üstten auta gitti.

13. dakikada orta sahada topu kapan Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Talisca topun üzerinden atladı. Topla buluşan Fred topu sürerek ceza sahasına taşıdı. Fred'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Talisca'nın ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.

45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred'in ortasında ceza sahası içerisinde topa bekletmeden vuran Kerem'in şutunu kaleci Bahadır çeldi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Suat Güz

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Olaigbe, Enis Bardhi, Muleka

Yedekler: Deniz, Yasir, Diogo Gonçalves, Bazoer, JinHo Jo, Baniya, Eren Cemali Yağmur, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Morten Bjorlo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Yedekler: Tarık Çetin, Skriniar, Kamil Efe Güregen, Yiğit Efe Demir, Brown, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Asensio, Oğuz Aydın, Sidiki Cherif

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Gol: Fred (dk. 13) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Deniz Türüç (Konyaspor), Fred (Fenerbahçe) - KONYA

Kaynak: İHA

