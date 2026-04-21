Konyaspor, Fenerbahçe'yi Penaltıyla Geçti!
Konyaspor, Fenerbahçe'yi Penaltıyla Geçti!

21.04.2026 23:39
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi uzatmalarda penaltıyla 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Stat: Medaş Konya Büyükşehir

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 91 Andzouana), Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk. 99 Svendsen), Jevtovic, Deniz Türüç (Dk. 106 Bazoer), Gonçalves (Dk. 75 Bjorlo), Bardhi (Dk 75 Olaigbe), Muleka (Dk. 65 Kramer)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 78 Brown), Kante, Guendouzi, Musaba (Dk. 106 Mert Müldür), İsmail Yüksek (Dk. 55 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 Oğuz Aydın), Cherif (Dk. 55 Talisca)

Gol: Dk. 120+2 Jevtovic (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Deniz Türüç, Dk. 96 Bahadır Güngördü, Dk. 120+3 Jevtovic, Dk. 120+5 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 117 Guendouzi, Dk. 120 Semedo (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

61. dakikada Levent Mercan'ın ortasında topa gelişine vuran Talisca'nın şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.

68. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

70. dakikada Semedo'nun ortasında Skriniar'ın ceza sahasında indirdiği topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu üstten dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.

96. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın şutu yandan dışarıya çıktı.

98. dakikada Guendouzi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Brown'un şutunu kaleci Bahadır Güngördü kornere çeldi.

116. dakikada Bjorlo'nun ortasında topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunu kaleci Ederson'un çıkardı. Pozisyonun devamında topa müdahale etmeye çalışırken Semedo'nun müdahalesiyle Kramer'in yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. 120+2. dakikada topun başına geçen Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

120+4. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenen Guendouzi'nin ceza sahası içerisinden şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan yeşil-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

23:27
Ankara’da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
23:14
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
23:13
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
22:52
İran ve ABD, Pakistan’a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
22:39
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
