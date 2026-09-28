Konyaspor-Filistin maçı öncesi Konya Büyükşehir Başkanı Altay kardeşlik mesajı verdi - Son Dakika
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Konyaspor-Filistin maçı öncesi Konya Büyükşehir Başkanı Altay kardeşlik mesajı verdi

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Konyaspor-Filistin maçı öncesi Konya Büyükşehir Başkanı Altay kardeşlik mesajı verdi
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Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında 30 Eylül saat 20.00'da oynanacak dostluk maçı öncesi basın toplantısında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, maçta kardeşlik olacağını söyledi. Altay, Gazze ve Filistin davasından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

KONYASPOR ile Filistin Milli Takımı arasında 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak dostluk karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İlk defa rekabetin ön planda olmadığı bir karşılaşmaya şahitlik edeceğiz. Bu maçta rekabetten çok kardeşlik olacak" dedi.

Konyaspor ve Filistin Milli Takım arasında 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak dostluk karşılaşması öncesinde Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve Teknik Direktör İlhan Palut basın toplantısı düzenledi.

'REKABET DEĞİL, KARDEŞLİK ÖN PLANDA OLACAK'

Toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İlk defa rekabetin ön planda olmadığı bir karşılaşmaya şahitlik edeceğiz. Bu maçta rekabetten çok kardeşlik olacak. Bu, dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın ortaya konulacağı bir organizasyon olacak. Buradan bütün dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz. Gazze'den ve Filistin davasından vazgeçmeyeceğiz. Elimizdeki bütün imkanları, onların sesini daha güçlü duyurabilmek için kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, "Hep birlikte, Yalnız değilsiniz. Konya yanınızda, Konyaspor camiası yanınızda. diyeceğiz. Konyaspor bu şehrin ortak bir değeridir. Biz de o akşam yalnızca takımımızı değil, Konya'nın vicdanını, kardeşliğini ve misafirperverliğini temsil edeceğiz. Futbolun milyonlarca insanı aynı heyecanla ve ortak bir duyguda buluşturan çok güçlü bir dili var. Biz de Konyaspor olarak bu gücü böylesine anlamlı bir gecede kardeşlik ve dayanışma için kullanmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Filistin'deki zulmü yıllardır izliyoruz. Hepimizin malumu olan acıları kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. İnsanlık vicdanının en kısa sürede devreye girmesini ve bu kötü tabloların sona ermesini diliyoruz. Filistinli çocukların okullarına gittiği, caddelerde oynadığı ve yeniden güldüğü günleri çok kısa zamanda görmek istiyoruz. Bunun için umut ediyor, aynı zamanda dua ediyoruz. İrlanda Milli Takımı'nın açıklamalarından bir alıntıyla tamamlamak istiyorum. Biz çarşamba akşamı Filistin Milli Futbol Takımı'na karşı oynamayacağız, Filistin Milli Takımı ile birlikte burada bir maç yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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