Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 Yendi

(ANKARA)- Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçı ev sahibi Konyaspor 2-0 kazandı.
Konyaspor'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Adil Demirdağ ve 81. dakikada Blaz Kramer kaydetti.
