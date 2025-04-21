Konyaspor, Galatasaray'ı Finalde Yenmek İstiyor - Son Dakika
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Konyaspor, Galatasaray'ı Finalde Yenmek İstiyor

Konyaspor, Galatasaray\'ı Finalde Yenmek İstiyor

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı yarı finalde ağırlayarak finale yükselmeyi hedefliyor.

21.04.2025 11:15
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, taraftarının da desteğiyle finale yükselmeyi hedefliyor.

Kupa mücadelesine 3. turdan başlayan yeşil-beyazlılar, yarı finale kadar oynadığı 7 maçta 21 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü.

Yarı finalde yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Konyaspor, taraftarının da desteğiyle adını finale yazdırmak istiyor.

Konyaspor, 2016-2017 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kupayı kazanma başarısı göstermişti.

"Galatasaray karşılaşmasına final maçı gibi bakıyoruz"

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, AA muhabirine, Ziraat Türkiye Kupası'na doğrudan bir hedefle başlamadıklarını anlattı.

Korkmaz, Anadolu kulüplerinin bu organizasyona lig öncelikli yaklaştığının altını çizdi.

Kupada en fazla maç oynayan takımların başında geldiklerini aktaran Korkmaz, "Önümüzde iki maç var, neden olmasın? Çünkü Konyaspor daha önce bu kupayı yakın tarihte kaldırmış bir takım. Bu tecrübeye sahip bir takımız. Anadolu takımlarının genel olarak zaten böyle bir arzusu vardır. Yarı finalde en çok isteyen kazanır. Şu an itibarıyla dört takım içinde belki en çok isteyen takım biziz. Taraftarımızla, tüm hemşehrilerimizle, takımımızla çok istekliyiz. Galatasaray'la oynayacağımız karşılaşmaya final maçı gibi bakıyoruz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlıların ligdeki konumu itibarıyla kupaya odaklandığını belirten Korkmaz, yarı finalde Galatasaray'ı elemek istediklerini vurguladı.

"Burada 42 bin kişiyle bu maçı birlikte kazanacağız"

Korkmaz, kupada Galatasaray'ın olduğu gruptan lider çıktıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Burada 42 bin kişiyle bu maçı birlikte kazanacağız. En büyük gücümüz, taraftarımız. Burada şölen havası olacak. Oyuncular sahada elinden geleni yapacak. Tabii ki bu maça özel hazırlanıyorlar. Bu tarz maçlar, bizim için çok değerli. Mali yapıya güç katacak bir organizasyon. İsteğimiz çok yüksek. İnşallah kupayı alan taraf olmak istiyoruz. Her maçtan önce oyuncularımızla beraber yemek yiyip istişare ediyoruz. Oyuncuların aşırı heyecan duymaları beni mutlu ediyor. Onlara vadettiğim bir şey yok. Çünkü öyle bir talepleri de yok. Tabii ki ne gerekiyorsa bu kulüp yapar. Kupa için onları ekstra bir motive etme ihtiyacı hissetmedim."

Ligi 50 puanla bitirmeyi hedefliyorlar

Korkmaz, ligde son hafta aldıkları galibiyetle rahat konumda olduklarını söyledi.

Bu sezonun çok kolay geçmeyeceğini bildiklerini anlatan Korkmaz, "Belki birkaç hafta öncesinden daha rahat konumda olabilirdik. Planlarımız öyleydi ama süreç biraz uzadı. Nitekim bulunduğumuz tabloda şu anki pozisyonumuz itibarıyla daha rahat görünüyoruz. Hedefimize daha 10 puan var. Ligi 50 puanla kapatmak istiyoruz. Sezon başında burada hedefi 48 puan olarak belirlemiştik." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Galatasaray'ı Finalde Yenmek İstiyor - Son Dakika

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