Konyaspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı Galatasaray\'ın 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
15. dakikada Kaan'ın sağ kanattan ortasında Kerem'in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
29. dakikada sol kanattan Köhn'un ortasında kale önünde topla buluşan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
45+5. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığın köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşu dışarıya çıktı.
Hakemler: Kaan Numanoğlu, Murat Tuğrberk Curbay, Candaş Elbil
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün, Ethemi, Çikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Prip, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Boateng, Damjanovic, Moreno
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Zaha, Tete, Nelsson, Oliveira, Ndombele, Auier, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Icardi (dk. 29) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sanchez, Okan Buruk (Galatasaray), Ndao (Konyaspor) - KONYA
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