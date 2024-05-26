Konyaspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı Galatasaray'ın 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Konyaspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı Galatasaray'ın 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Konyaspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı Galatasaray\'ın 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda Abdülkerim'in direğe takılan kafa vuruşu ve Icardi'nin golü ön plana çıktı.

26.05.2024 20:01
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

15. dakikada Kaan'ın sağ kanattan ortasında Kerem'in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

29. dakikada sol kanattan Köhn'un ortasında kale önünde topla buluşan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+5. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığın köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşu dışarıya çıktı.

Hakemler: Kaan Numanoğlu, Murat Tuğrberk Curbay, Candaş Elbil

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün, Ethemi, Çikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Prip, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Boateng, Damjanovic, Moreno

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Zaha, Tete, Nelsson, Oliveira, Ndombele, Auier, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Icardi (dk. 29) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sanchez, Okan Buruk (Galatasaray), Ndao (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı Galatasaray'ın 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı Galatasaray'ın 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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