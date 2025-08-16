Konyaspor, Gaziantep FK ile 13. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor, Gaziantep FK ile 13. Randevusuna Çıkıyor

Konyaspor, Gaziantep FK ile 13. Randevusuna Çıkıyor
16.08.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İki takımın galibiyetleri kafa kafaya.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın oynayacağı maçta Gaziantep FK ile ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Gaziantep ekibinin 5'e 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u 4-1 mağlup ederek lige 3 puanla başlarken, Kırmızı-siyahlılar ise ilk haftada Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Konyaspor'un 4, Gaziantep FK'nin 5 galibiyeti var

Konyaspor ile Gaziantep FK, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 12 mücadelede Konyaspor 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Gaziantep ekibi 5 defa rakibini mağlup etti. 3 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konya ekibinin 15 golüne Gaziantep ekibi 13 gol ile karşılık verdi.

Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak

Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yapacak. Erdem Mertoğlu ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Gaziantep FK ile 13. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Genç çift evlerinde ölü bulundu Genç çift evlerinde ölü bulundu
Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 12:26:23. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaspor, Gaziantep FK ile 13. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.